Campagna in Nord America 2026

Amerigo Vespucci, nuova rotta verso l'Atlantico

La nave scuola della Marina militare sta lasciando l'arsenale di La Spezia alla volta di Genova

di Rossella Ivone
05 Mag 2026 - 19:02
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Dopo dieci mesi di lavori di manutenzione, la nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci sta lasciando l'arsenale di La Spezia alla volta di Genova. Una nuova avventura la attende: questa volta il veliero, da 95 anni bandiera del Made in Italy, farà rotta verso l'Atlantico, per il Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026.

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