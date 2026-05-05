Amerigo Vespucci, nuova rotta verso l'Atlantico
La nave scuola della Marina militare sta lasciando l'arsenale di La Spezia alla volta di Genovadi Rossella Ivone
Dopo dieci mesi di lavori di manutenzione, la nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci sta lasciando l'arsenale di La Spezia alla volta di Genova. Una nuova avventura la attende: questa volta il veliero, da 95 anni bandiera del Made in Italy, farà rotta verso l'Atlantico, per il Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026.