Fiamme all'ambasciata Usa di Baghdad dopo l'attacco con drone
Le immagini mostrano fumo nero e incendi all'interno del complesso diplomatico statunitense dopo una serie di esplosioni
Un video mostra fiamme e una densa colonna di fumo nero levarsi dall’area dell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad dopo un attacco con drone avvenuto nella notte. Secondo fonti della sicurezza irachena, diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale prima dell’impatto, che avrebbe causato anche due vittime.