nella capitale irachena

Fiamme all'ambasciata Usa di Baghdad dopo l'attacco con drone

Le immagini mostrano fumo nero e incendi all'interno del complesso diplomatico statunitense dopo una serie di esplosioni

14 Mar 2026 - 07:20
00:27 
videovideo

Un video mostra fiamme e una densa colonna di fumo nero levarsi dall’area dell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad dopo un attacco con drone avvenuto nella notte. Secondo fonti della sicurezza irachena, diverse esplosioni sono state avvertite nella capitale prima dell’impatto, che avrebbe causato anche due vittime. 

video evidenza
iraq