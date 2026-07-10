Riprendono però i colloqui

Alta tensione Usa-Iran, Trump: "Se venissi ucciso ho lasciato istruzioni precise"

L'ipotesi del piano del regime degli Ayatollah è stato comunicato agli 007 statunitensi da Israele

di Francesca Canto
10 Lug 2026 - 18:49
01:30 
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