Le alluvioni in Arizona e Colorado hanno portato all'emissione di ordini di evacuazione obbligatoria in alcune zone del sud-ovest degli Stati Uniti. Le autorità di Sedona, in Arizona, hanno ordinato ai residenti delle zone vicine a Oak Creek di allontanarsi immediatamente, poiché il livello dell'acqua stava salendo rapidamente e diverse persone risultavano già bloccate nelle proprie abitazioni. Secondo i meteorologi, in Arizona sono previste, nel giro di un paio di giorni, precipitazioni pari a quelle che solitamente si registrano in 2-3 mesi. Anche nel sud-ovest del Colorado, le autorità di Pagosa Springs hanno avvertito domenica del rischio di inondazioni potenzialmente catastrofiche, poiché si prevedeva che il fiume San Juan raggiungesse il suo picco di oltre 5,8 metri domenica sera. Raccomandato a chiunque si trovi in ​​zone basse lungo il fiume San Juan, Rio de Janeiro, di evacuare immediatamente.