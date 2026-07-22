Alluvioni Afghanistan, 23 morti e oltre 100 dispersi

I soccorritori sono al lavoro nell'est dell'Afghanistan alla ricerca di superstiti e dispersi dopo le violente alluvioni improvvise che hanno colpito la provincia di Nuristan. Secondo l'Autorità nazionale per la gestione dei disastri, il bilancio provvisorio è di almeno 23 morti, 80 feriti e oltre 100 dispersi. Le inondazioni, provocate da piogge torrenziali, si sono abbattute lunedì sulla provincia orientale causando il crollo di un numero imprecisato di edifici. Tra le aree colpite figura anche Parun, capoluogo del Nuristan. Le autorità afghane hanno avvertito che il maltempo potrebbe proseguire nei prossimi giorni. Il dipartimento meteorologico del ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile ha previsto forti piogge, temporali, venti intensi con tempeste di sabbia e nuove alluvioni lampo in 10 delle 34 province del Paese, invitando la popolazione a tenersi lontana dai corsi d'acqua e dalle aree a rischio. Nel 2024 le alluvioni primaverili causarono oltre 300 vittime, mentre all'inizio di quest'anno almeno 110 persone morirono a causa di inondazioni e frane in diverse regioni del Paese.