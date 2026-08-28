Migliaia i dispersi

Alluvione tra Nepal e Tibet: il bilancio delle vittime continua ad aumentare

A Khatmandu è arrivata la task force della Farnesina per fornire assistenza agli italiani nelle zone colpite

di Leonardo Mochi
28 Ago 2026 - 19:03
01:33 
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