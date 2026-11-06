Decine di persone salvate

Alluvione tra Georgia e Tennessee: le immagini dal drone

Forti piogge hanno provocato inondazioni nelle due città, sommergendo diversi edifici (immagini dal drone WRCB)

06 Nov 2026 - 18:03
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