Alluvione tra Tibet e Nepal, improvvisa colata di fango: le riprese dall'alto della devastazione

Le riprese dall'alto, realizzato con un drone, immortalano la devastazione causata dalle inondazioni che hanno colpito Nuwakot, in Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti, che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. È di almeno 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 291 turisti, il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito la contea di Gyirong, nei pressi della città di Shigatse in Tibet, al confine tra Cina e Nepal.