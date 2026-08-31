Alluvione si abbatte sul Gran Canyon: un morto e quindici dispersi

Un alluvione lampo ha sorpreso turisti ed escursionisti, una piena improvvisa e imponente che ha travolto il parco nazionale del Grand Canyon, in Arizona. L'acqua ha trascinato massi, tronchi d'albero, strutture metalliche e altri detriti lungo il fiume Colorado, ha distrutto ponti pedonali, sentieri e punti panoramici e messo fuori uso l'unica conduttura idrica che fornisce i residenti del posto... Un torrente di acqua fangosa lungo corridoi, campeggi e cammini e un bilancio drammatico: almeno un morto - un uomo di 46 anni - e circa 15 dispersi. È in corso una gigantesca operazione di ricerca e soccorso, mentre decine di persone sono state evacuate dal parco nazionale, una delle meraviglie naturali più famose e visitate al mondo...