Alluvione Nepal, soccorritori in un tunnel dove si teme che 30 persone siano rimaste intrappolate
Secondo quanto detto da qualche residente, pare che al momento dell'inondazione ci fossero tra le 20 e 30 persone all'interno
Si continua a lavorare senza sosta in Nepal per cercare altri superstiti della grave alluvione che ha colpito il Paese. Una squadra di soccorritori è arrivata in elicottero davanti a un tunnel dove si teme che siano intrappolate una trentina di persone. Come dichiarato da qualche residente, quello era un tunnel con all’interno una centrale idroelettrica. "L’acqua è sgorgata dall’alto ed è entrata nel tunnel con grande forza, in quel momento c'erano una ventina - trentina di persone" raccontano.