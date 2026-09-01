Alluvione Nepal, soccorritori in un tunnel dove si teme che 30 persone siano rimaste intrappolate

Si continua a lavorare senza sosta in Nepal per cercare altri superstiti della grave alluvione che ha colpito il Paese. Una squadra di soccorritori è arrivata in elicottero davanti a un tunnel dove si teme che siano intrappolate una trentina di persone. Come dichiarato da qualche residente, quello era un tunnel con all’interno una centrale idroelettrica. "L’acqua è sgorgata dall’alto ed è entrata nel tunnel con grande forza, in quel momento c'erano una ventina - trentina di persone" raccontano.