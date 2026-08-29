Alluvione: nella regione di Xizang in Cina sette morti e oltre 500 dispersi

Sette morti e 554 dispersi nel sud ovest della Cina dopo che una frana ha colpito il porto di Gyirong lungo il confine tra Cina e Nepal nella Regione Autonoma dello Xizang. Lo ha riferito il dipartimento di gestione delle emergenze della regione. Nella zona del disastro sono stati dispiegati complessivamente 2.141 soccorritori e 86 specialisti nel campo delle risorse naturali e in altri settori pertinenti. Grazie ad attrezzature specializzate, hanno intensificato le ispezioni per individuare pericoli geologici sui pendii circostanti, sulle strade e in altre zone critiche. La frana, verificatasi sul versante nepalese, ha colpito mercoledì mattina il porto di Gyirong, nella contea di Gyirong dello Xizang.

