Alluvione in Cina, scivola nella strada allagata e rischia di annegare: salvato dai passanti
Le telecamere di sorveglianza riprendono il momento in cui un residente viene trascinato dall'acqua e soccorso da cittadini intervenuti sul posto
Nel sud della Guangxi (regione meridionale cinese), le forti inondazioni hanno provocato momenti di panico tra la popolazione locale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un residente che perde l'equilibrio e viene travolto dalla corrente dell'acqua. Alcuni passanti presenti nelle vicinanze intervengono immediatamente riuscendo a metterlo in salvo.