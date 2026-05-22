l'acqua alla vita

Alluvione in Cina, scivola nella strada allagata e rischia di annegare: salvato dai passanti

Le telecamere di sorveglianza riprendono il momento in cui un residente viene trascinato dall'acqua e soccorso da cittadini intervenuti sul posto

22 Mag 2026 - 08:53
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Nel sud della Guangxi (regione meridionale cinese), le forti inondazioni hanno provocato momenti di panico tra la popolazione locale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un residente che perde l'equilibrio e viene travolto dalla corrente dell'acqua. Alcuni passanti presenti nelle vicinanze intervengono immediatamente riuscendo a metterlo in salvo.

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