DANNI DA MALTEMPO

Alluvione a Bangkok, la capitale della Thailandia finisce sott'acqua

"Incessanti piogge hanno causato disagi al traffico e sommerso le strade principali. In generale sono 84mila le persone colpite dalle inondazioni

26 Set 2026 - 09:43
03:11 
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