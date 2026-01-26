Allo stadio dell'Atalanta "come al Louvre": tifoso inglese digita l'anno di nascita della società ed entra

Lo stadio è chiuso ma un tifoso inglese entra lo stesso, digitando un pin che sblocca un cancello. E' accaduto a Bergamo, nello stadio dell'Atalanta. Chi aveva inserito il codice di sicurezza doveva avere poco fantasia, come già accaduto per la sicurezza del museo Louvre di Parigi, perché al visitatore è bastato digitare "1907", anno di nascita della società calcistica, per vedersi spalancato l'ingresso della struttura sportiva.