Dopo il vertice a Chigi

Allarmi nelle scuole, Schlein: "Collaboriamo ma no a deleghe in bianco"

La leader dem ha proposto di dirottare una parte delle spese impegnate in armi per la cybersicurezza

12 Nov 2026 - 11:21
01:55 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
allarme bomba
elly schlein
scuola
video evidenza