Studenti di nuovo fuori dalle classi

Nuovi allarmi a scuola, evacuazioni e controlli a Roma

Sono decine gli istituti capitolini interessati dalla seconda ondata di allarmi bomba in due giorni

12 Nov 2026 - 13:27
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