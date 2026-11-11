Allarmi bomba nelle scuole, Meloni: "Non abbasseremo la guardia"

"Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando un video sui social sugli allarmi bomba nelle scuole italiane. "Ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete". "Vi posso assicurare - spiega la premier - che non intendiamo abbassare la guardia"