Mercoledì il vertice di governo

Allarmi bomba nelle scuole, giovedì le opposizioni a palazzo Chigi

Tajani al question time alla Camera: "Siamo di fronte a una strategia che punta a creare il caos e a minare la fiducia dei cittadini, se non a interferire nei processi democratici"

di Enrico Laurelli
11 Nov 2026 - 18:37
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Prima il vertice di governo, poi, domattina (12 novembre), anche le opposizioni saliranno a Palazzo Chigi per incontrare la premier. La reazione delle istituzioni e della politica alle mail di minaccia giunte in migliaia di scuole d’Italia, è netta. "Il governo - afferma Giorgia Meloni - segue con grande attenzione la situazione, monitorata a ogni livello. Al momento non emergono elementi che possano rappresentare un pericolo concreto. Piuttosto sembra trattarsi - conclude la premier - di una strategia volta a generare allarme e preoccupazione". Il ministro della Difesa Crosetto sottolinea il livello massimo d' attenzione. 

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