Allarmi bomba nelle scuole, giovedì le opposizioni a palazzo Chigi

Prima il vertice di governo, poi, domattina (12 novembre), anche le opposizioni saliranno a Palazzo Chigi per incontrare la premier. La reazione delle istituzioni e della politica alle mail di minaccia giunte in migliaia di scuole d’Italia, è netta. "Il governo - afferma Giorgia Meloni - segue con grande attenzione la situazione, monitorata a ogni livello. Al momento non emergono elementi che possano rappresentare un pericolo concreto. Piuttosto sembra trattarsi - conclude la premier - di una strategia volta a generare allarme e preoccupazione". Il ministro della Difesa Crosetto sottolinea il livello massimo d' attenzione.