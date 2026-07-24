OLTRE 63MILA PERSONE EVACUATE

Allarme incendi in Spagna: le fiamme divorano case e auto

I roghi infuriano alle porte di Madrid. Impressionanti le immagini della Guardia Civil

24 Lug 2026 - 22:51
01:07 
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