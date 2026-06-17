Allarme Ebola in Congo: "L'epidemia potrebbe essere la peggiore di sempre"

Il responsabile dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie dell'Africa ha lanciato un allarme: l'epidemia di Ebola in Congo potrebbe essere la peggiore di sempre. Inoltre, ha spiegato che contenere l'emergenza potrebbe costare miliardi di dollari se non verrà affrontata rapidamente. Al momento decine di migliaia di contatti di persone infette non sono state rintracciate. "Se non la fermiamo presto l'epidemia, sarà peggiore di quanto abbiamo mai avuto in Africa occidentale e nella Repubblica Democratica del Congo orientale", ha dichiarato il direttore generale del Cdc Jean Kaseya durante un incontro con i capi di Stato africani in Burundi.