Allarme cherosene, voli a rischio in Europa
Senza nuovi rifornimenti, le scorte attuali di carburante per gli aerei"potrebbero esaurirsi tra la seconda e la terza settimana di maggiodi Stefania Scordio
L'allarme sul cherosene in Europa si fa sempre più concreto, e rischia di trasformare l’estate dei viaggi in una stagione piena di incognite. Senza nuovi rifornimenti, le scorte attuali di carburante per gli aerei, comprese le ultime consegne via mare dal Golfo Persico, potrebbero esaurirsi tra la seconda e la terza settimana di maggio.