LE INCOGNITE PER I VIAGGI

Allarme cherosene, voli a rischio in Europa

Senza nuovi rifornimenti, le scorte attuali di carburante per gli aerei"potrebbero esaurirsi tra la seconda e la terza settimana di maggio

di Stefania Scordio
10 Apr 2026 - 12:56
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L'allarme sul cherosene in Europa si fa sempre più concreto, e rischia di trasformare l’estate dei viaggi in una stagione piena di incognite. Senza nuovi rifornimenti, le scorte attuali di carburante per gli aerei, comprese le ultime consegne via mare dal Golfo Persico, potrebbero esaurirsi tra la seconda e la terza settimana di maggio.

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