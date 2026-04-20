Allarme carburanti: le compagnie iniziano a tagliare alcuni voli
L'osservatorio di settore Cirium: se i conflitti in atto proseguiranno l'offerta totale dei posti a bordo potrà ridursi del 3% rispetto al 2025di Simone Cerrano
Aerei destinati a restare sulla pista, passeggeri a terra. Diciannove delle venti maggiori compagnie al mondo hanno iniziato a tagliare alcuni dei voli previsti per il mese di maggio. L’osservatorio di settore Cirium fa notare che se i conflitti in atto proseguiranno l’offerta totale dei posti a bordo potrà ridursi del 3% rispetto a un anno fa.