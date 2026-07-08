Allarme a Manhattan, grattacielo di 37 piani a rischio cedimento: evacuata l'area

Momenti di forte apprensione nel cuore della Grande Mela, dove un grattacielo di 37 piani è sotto stretta osservazione per il rischio di un cedimento strutturale. Secondo il sindaco Zohran Mamdani, due colonne portanti si sono piegate e all'interno dell'edificio sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. Dopo che le prime rilevazioni avevano evidenziato un movimento della struttura, in serata gli spostamenti si sono arrestati, consentendo ai tecnici di installare sostegni temporanei. L'area attorno all'edificio, sulla 42ª Strada a Midtown, è stata completamente transennata mentre i vigili del fuoco monitorano la situazione con droni e sofisticati sensori. Le autorità escludono un crollo totale, ma temono un possibile cedimento localizzato. Intanto il quartiere è paralizzato, con strade chiuse e pesanti ripercussioni sul traffico nel centro di New York.