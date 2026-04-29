Alla Casa Bianca vince la diplomazia in rosa: i look di Camilla e Melania

Alla Casa Bianca vince la diplomazia in rosa: quella delle due prime donne della serata di gala, che ha visto rafforzarsi il legame tra Usa e Regno Unito grazie al soft - ma potentissimo - power della corona. La Regina Camilla e Melania Trump hanno coordinato sforzi e colori: in fucsia, scollo a v e maniche lunghe la regina consorte, in rosa cipria - spalle nude e guanti avorio - la first lady.