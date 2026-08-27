Algeria, 150 incendi boschivi in un solo giorno: 69 i morti e decine di feriti

Almeno 69 persone hanno perso la vita negli incendi boschivi che hanno colpito la zona orientale dell'Algeria, nella provincia di Béjaia, in Cabilia. Lo riferisce l'ospedale di El Milia, nella provincia costiera di Jijel, nell'Algeria orientale, dove sono ricoverati decine di feriti. Il bilancio è ancora provvisorio, e non tiene conto delle vittime che si trovano negli altri ospedali della provincia. Molte famiglie sono state evacuate dalle proprie case nelle regioni di Jijel e Béjaia a causa dell'avanzare delle fiamme, secondo le stesse fonti. Gli incendi boschivi, almeno 150 registrati in un solo giorno secondo quanto riporta il media qatariota Al Jazeera, hanno colpito diversi comuni, tra cui El Ansar, El Djemaa, Beni Habibi e Belhadf Sidi Maarouf. Gli incendi sono alimentati dalle raffiche di scirocco. Il Paese ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale, mentre proseguono le operazioni di soccorso.

