Alex Zanardi, Luca Pancalli a Tgcom24: "Un grande evangelizzatore dello sport paralimpico"

"Io ho avuto il grande privilegio di conoscere Alex nel periodo della sua carriera agonistica dove ha ottenuto i più grandi risultati nel mondo paralimpico, come Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016". Lo ha detto Luca Pancalli, ex presidente Comitato Italiano Paralimpico, parlando di Alex Zanardi a Tgcom24. "Vorrei ricordare - ha sottolineato - quanto sia stata importante la figura di Alex per il mondo paralimpico non solo italiano, ma a livello mondiale: ha reso visibile l'invisibile, è riuscito a far comprendere più di qualsiasi altro cosa rappresentasse lo sport, in questo caso paralimpico, per tanti ragazzi disabili. E la sua straordinarietà è questa sua normalità e umiltà con cui affrontava tutte le cose. Io lo ricorderò sempre come un grande evangelizzatore dello sport paralimpico: ovunque andava, faceva in modo che più ragazzi e ragazze possibile si avvicinassero allo sport".