Alex Pretti, spunta un nuovo video: scontro con l'Ice 11 giorni prima della morte

Spunta un nuovo video di Alex Pretti, il 37enne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Minneapolis (Minnesota) durante le proteste contro l'Ice. Il filmato risale a 11 giorni prima della morte. Si vede l'infermiere che viene preso e gettato terra con forza dagli agenti federali dell'immigrazione subito dopo aver imprecato contro di loro e aver preso a calci il fanale posteriore del loro veicolo. Poi lo si vede lottare, prima di riuscire a liberarsi dalla loro presa (o di essere lasciato andare). Dopo la colluttazione, un manifestante si avvicina a Pretti per chiedergli se stava bene. "Sto bene", risponde l'uomo. Undici giorni dopo, in un'altra protesta, troverà la morte.