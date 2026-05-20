Alessandra Mussolini ha vinto il "Grande Fratello Vip"

Alessandra Mussolini ha vinto l'edizione 2026 del "Grande Fratello Vip". Dopo due mesi di programma, nella finale del 19 maggio Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono trovate faccia a faccia come era già avvenuto poche settimane fa. Le due concorrenti, infatti, sono state le prime finaliste.

A distanza di pochi giorni, Elia e Mussolini si sono ritrovate fianco a fianco davanti a Ilary Blasi: ad avere la meglio è stata Alessandra che ha vinto con il 55,95% delle preferenze da parte del pubblico.