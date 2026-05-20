Il verdetto finale

Alessandra Mussolini ha vinto il "Grande Fratello Vip"

La concorrente ha ottenuto la vittoria al televoto nell'ultimo duello con Antonella Elia, terzo posto per Raimondo Todaro

20 Mag 2026 - 13:50
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Alessandra Mussolini ha vinto l'edizione 2026 del "Grande Fratello Vip". Dopo due mesi di programma, nella finale del 19 maggio Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono trovate faccia a faccia come era già avvenuto poche settimane fa. Le due concorrenti, infatti, sono state le prime finaliste.
A distanza di pochi giorni, Elia e Mussolini si sono ritrovate fianco a fianco davanti a Ilary Blasi: ad avere la meglio è stata Alessandra che ha vinto con il 55,95% delle preferenze da parte del pubblico.