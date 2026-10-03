Alberto Cirio a Tgcom24: "Vorrei che il Piemonte diventasse una regione pilota nell'assistenza agli anziani"

Al momento in Piemonte ci sono circa 12mila anziani che aspettano di entrare nelle Rsa e questo nuovo progetto a detta di Cirio può smaltire queste lunghe attese: "Per me è questo aspetto è una priorità. Il Piemonte eccelle in tanti aspetti, ma la priorità sono i deboli da intendersi come i bimbi, e quindi scuole sicure, e gli anziani, e quindi ecco un nuovo sistema di assistenza per far sì che nessuno venga lasciato solo".