Alberto Cirio a Tgcom24: "Vorrei che il Piemonte diventasse una regione pilota nell'assistenza agli anziani"
La regione sta sperimentando un nuovo metodo di assistenza agli anziani, integrando le Rsa in una rete più ampia di cure domiciliari.
"Vorrei che la mia regione diventasse una regione pilota nell'assistenza agli anziani" non ci gira intorno il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenuto a Tgcom24, parlando del progetto, che verrà presentato il 30 ottobre, di un nuovo metodo di assistenza agli anziani. L'idea del Piemonte, una delle tre regioni d'Italia con più persone anziane, è quella di integrare le Rsa in una rete più mpia di cure domiciliari: "Ci siamo concentrati sulla società e sulla necessità sia di avere le Rsa che accolgono gli anziani, ma anche vogliamo fare in modo che se un anziano voglia stare in casa sua o in famiglia e deve essere curato possa tranquillamente farlo. Vogliamo permettere a una persona di invecchiare a casa sua".
Al momento in Piemonte ci sono circa 12mila anziani che aspettano di entrare nelle Rsa e questo nuovo progetto a detta di Cirio può smaltire queste lunghe attese: "Per me è questo aspetto è una priorità. Il Piemonte eccelle in tanti aspetti, ma la priorità sono i deboli da intendersi come i bimbi, e quindi scuole sicure, e gli anziani, e quindi ecco un nuovo sistema di assistenza per far sì che nessuno venga lasciato solo".