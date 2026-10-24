Albania, violenti scontri per le strade di Tirana

A Tirana si sono registrati violenti scontri di guerriglia urbana, scatenati dalle massicce proteste antigovernative nella capitale. Migliaia di studenti si sono uniti alle manifestazioni per protestare duramente contro la corruzione e l'aumento del costo della vita. La folla ha bersagliato con sassi, fumogeni e oggetti contundenti il ministero dell'Istruzione e altri importanti palazzi istituzionali. La polizia ha risposto duramente con idranti e gas lacrimogeni nel tentativo di disperdere la folla e ristabilire l'ordine.