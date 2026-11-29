Non si fermano le proteste in Albania: in migliaia chiedono le dimissioni del premier Rama
Da una parte lanci di pietre verso la polizia e di molotov e bastoni contro gli edifici governativi, dall'altra i militari che rispondonodi Giuseppe Facchini
Continuano imperterrite le proteste a Tirana, in Albania, dove migliaia di persone sono in piazza da due giorni per chiedere le dimissioni del premier Edi Rama. Una mobilitazione convocata in concomitanza con le celebrazioni del 114esimo anniversario dell'indipendenza del Paese, in un clima teso ormai da mesi.