Scontri tra polizia e manifestanti sabato a Tirana, dove migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del primo ministro albanese Edi Rama. Gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere i dimostranti, che hanno lanciato pietre e tentato di danneggiare telecamere stradali e finestre degli edifici governativi. La protesta, organizzata nel giorno del 114esimo anniversario dell'indipendenza dell'Albania, si inserisce in una mobilitazione antigovernativa iniziata a maggio contro un progetto turistico di lusso sulla costa meridionale del Paese, collegato a una società di investimento fondata da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Le manifestazioni si sono poi estese, coinvolgendo anche gli studenti, con richieste di miglioramento delle condizioni di vita e

dell'istruzione. I manifestanti denunciano le difficoltà economiche, la corruzione e la mancanza di rappresentanza politica.