Albania, insorgono le proteste: lancio di oggetti e molotov contro le autorità

Studenti, insegnanti e cittadini si sono riuniti in segno di protesta davanti al ministero dell'Istruzione dell'Albania e in altre piazze del Paese. I manifestanti hanno acceso dei fumogeni all'ingresso del ministero dell'Istruzione e, durante la protesta, hanno anche dato fuoco a dei cestini della spazzatura. Un gruppo di manifestanti ha anche iniziato a lanciare pietre e oggetti contundenti contro un'autobotte e gli agenti a fianco.