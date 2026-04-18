Scontri a Tirana durante una manifestazione antigovernativa: la polizia usa gli idranti

Momenti di forte tensione si sono registrati a Tirana durante una manifestazione antigovernativa degenerata in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, la polizia è intervenuta utilizzando idranti nel tentativo di disperdere la folla dopo che alcuni gruppi avrebbero lanciato oggetti e tentato di forzare i cordoni di sicurezza.