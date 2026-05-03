Albania, nuova visita di Forza Italia ai centri di Gjader e Shenjin

Nuova visita in Albania, presso i centri di Gjader e Shenjin, di una delegazione di Forza Italia, guidata da Alessandro Battilocchio, Deputato e Responsabile immigrazione del movimento azzurro. “I centri in Albania rappresentano un tassello della strategia complessiva del Governo in tema di gestione dei flussi migratori, nella cornice della normativa comunitaria e del diritto internazionale. I numeri ufficiali, che attestano una drastica riduzione degli arrivi irregolari nel nostro Paese confermano che l’Italia, protagonista in Europa, è sulla strada giusta”, ha commentato Alessandro Battilocchio da Gjader.