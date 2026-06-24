Albania, i cittadini al premier Rama: "Dimettiti entro 24 ore"

Un Paese intero in piazza da tre settimane. E un premier che sbotta: "non sono il padrino, chi lo dice vada a quel paese." L'Albania è in fiamme. Da fine maggio, ogni sera decine di migliaia di albanesi scendono in strada a Tirana davanti alla sede del governo chiedendo le dimissioni — e persino l'arresto — del premier Edi Rama. Sabato scorso, la manifestazione più grande di tutte: oltre centomila persone hanno sfilato nella capitale al grido di "l'Albania non è in vendita". I manifestanti hanno posto un ultimatum: rama deve lasciare entro 24 ore. Tutto nasce da un resort da 4 miliardi di dollari che Jared Kushner — genero di Donald Trump — vuole costruire sull'isola di Sazan, nell'Adriatico, dentro un'area protetta che ospita fenicotteri, tartarughe marine e foche. Da qui il nome del movimento: "rivoluzione dei fenicotteri".