Il deputato del Partito Democratico, Kliti Hoti, è stato colpito da un proiettile di gomma sparato da agenti di polizia a Tirana mentre erano in corso proteste anti-governative. Lo riportano i media locali. Le immagini dell'accaduto sono state postate in rete dove il video è diventato virale. L'incidente è avvenuto durante uno scontro tra manifestanti e forze di polizia, in un contesto caratterizzato dall'uso di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Il parlamentare è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Il poliziotto, invece, è stato sospeso.