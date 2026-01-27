Alaska, crolla una piattaforma petrolifera: sfiorato l'incendio sul ghiaccio

Ad Alpine, nel North Slope, in Alaska, una piattaforma con a bordo 15mila litri di petrolio è crollata mentre si stavano effettuando le operazioni del suo spostamento su una strada ghiacciata. L'episodio ha provocato diverse polemiche riguardanti il tema della sicurezza del trasporto di materiali energetici in ambienti ostili come l'Artico.