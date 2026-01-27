Ad Alpine

Alaska, crolla una piattaforma petrolifera: sfiorato l'incendio sul ghiaccio

Il crollo ha alimentato il dibattito riguardante il tema della sicurezza del trasporto di materiali energetici in ambienti ostili come l'Artico

Ad Alpine, nel North Slope, in Alaska, una piattaforma con a bordo 15mila litri di petrolio è crollata mentre si stavano effettuando le operazioni del suo spostamento su una strada ghiacciata. L'episodio ha provocato diverse polemiche riguardanti il tema della sicurezza del trasporto di materiali energetici in ambienti ostili come l'Artico. 

