L'iniziativa

Al Museo della Scienza e della tecnica di Milano il Festival della Prevenzione con Mediafriends

Una settimana di incontri, laboratori e visite gratuite

di Maria Vittoria Corà
20 Mar 2026 - 19:48
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La salute è nelle nostre mani... La prevenzione è il primo strumento per difenderla.  Al Museo della Scienza e della tecnica di Milano l'evento inaugurale del Festival della Prevenzione: una settimana di incontri, laboratori e visite gratuite. Al fianco di Lilt - la Lega Italiana per la lotta contro i tumori - c'è Mediafriends