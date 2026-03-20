Al Museo della Scienza e della tecnica di Milano il Festival della Prevenzione con Mediafriends
Una settimana di incontri, laboratori e visite gratuitedi Maria Vittoria Corà
La salute è nelle nostre mani... La prevenzione è il primo strumento per difenderla. Al Museo della Scienza e della tecnica di Milano l'evento inaugurale del Festival della Prevenzione: una settimana di incontri, laboratori e visite gratuite. Al fianco di Lilt - la Lega Italiana per la lotta contro i tumori - c'è Mediafriends