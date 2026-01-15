Logo Tgcom24
Politica
L'opposizione spaccata

Aiuti per l'Ucraina, il Senato approva

La decisione arriva dopo una lunga trattativa all'interno della maggioranza che ha superato i dubbi della Lega

15 Gen 2026 - 19:55
01:32 
guerra russia ucraina
video evidenza