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Nuovo Air Force One: Trump vola per la prima volta sul jet donato dal Qatar

Il Boeing 747, riadattato per le esigenze presidenziali, ha effettuato il suo primo volo ufficiale con Donald Trump a bordo

02 Lug 2026 - 08:14
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