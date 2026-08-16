Afghanistan, cinque anni fa il ritorno al potere dei talebani

A Kabul si festeggia il quinto anniversario del ritorno al potere dei talebani dopo la caduta del governo sostenuto dagli americani e il ritiro delle forze occidentali. La ricorrenza, definita “giornata della vittoria”, è stata segnata da cerimonie, cortei di auto e lanci di fiori dagli elicotteri. I leader degli studenti coranici e i funzionari governativi si sono riuniti nella tradizionale sala dell’assemblea Loya Jirga, rivendicando di aver riportato stabilità in Afghanistan. Da quel drammatico agosto del 2021 l'unico paese ad aver riconosciuto il governo afghano è la Russia di Putin. Rapporti non ufficiali sono stati avviati con India e Cina mentre lo scorso giugno una delegazione talebana è stata ricevuta per la prima volta a Bruxelles.