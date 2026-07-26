Affonda nave vietnamita nel Mare Cinese: dispersi

Soccorsi nel Mar Cinese Meridionale dopo l'affondamento della nave mercantile vietnamita Khoi Nguyen 18, avvenuto nelle acque vicino alla barriera corallina di Fiery Cross. Secondo l'emittente televisiva statale cinese Cctv, 39 persone che si trovavano a bordo della nave sono state tratte in salvo e 23 risultano disperse. L'imbarcazione, lunga quasi 70 metri e con 62 cittadini vietnamiti a bordo, aveva lanciato una richiesta di soccorso raccolta per prima dalla nave di salvataggio cinese Nanhai Jiu 115. Alle ricerche partecipano sei unità navali cinesi, un elicottero di soccorso e una nave vietnamita. L'incidente è avvenuto nell'arcipelago delle Spratly, area contesa del Mar Cinese Meridionale rivendicata dalla Cina, ma anche da Vietnam, Filippine, Taiwan, Malesia e Brunei. Pechino rivendica la sovranità su gran parte della regione, dove ha realizzato isole artificiali militarizzate e infrastrutture militari.