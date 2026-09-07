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Afd trionfa in Sassonia Anhalt ma senza maggioranza assoluta

La Cdu crolla al 17,2%, mentre gli altri partiti continuano per ora a escludere accordi per governare con gli estremisti

di Leonardo Panetta
07 Set 2026 - 12:26
01:15 
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