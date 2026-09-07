Germania, Afd vince in"Sassonia-Anhalt | Siegmund: "Nuove elezioni, vogliamo il 50%"
Bsw di Sarah Wagenknact potrebbe agevolare il candidato di Afd. Con il suo 5,3%, potrebbe consentire un appoggio esterno o entrare in coalizionedi Leonardo Panetta
Afd piomba sulla politica della Sassonia-Anhalt. Un successo schiacciante, ottenuto con il 43,8% delle preferenze, ma senza i numeri per imbastire una maggioranza assoluta. Così il candidato Ulrich Siegmund suona la carica e manda una provocazione. La CDU del governatore uscente ha più che dimezzato i suoi voti, fermandosi al 17,9%.