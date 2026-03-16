Aeroporto di Dubai, fuoco e colonne di fumo dopo l'attacco drone

L'attacco di un drone ha colpito un serbatoio di carburante e ha provocato un incendio all'aeroporto internazionale di Dubai. La compagnia aerea Emirates aveva momentaneamente sospeso tutti i suoi voli. Una volta rientrata l'emergenza la situazione è in graduale miglioramento. Le autorità hanno chiuso la strada principale e il tunnel che conducono allo scalo. Mentre la polizia di Dubai ha invitato gli automobilisti a utilizzare strade alternative. Nell'attacco non sono state registrate vittime.