Aereo caduto in Perù, le 4 ipotesi sull'incidente

Pezzi che si staccano uno dopo l'altro come le ali e l'aereo che rotea vorticosamente su se stesso, precipitando verso il basso. Gli ultimi istanti del Cessna della compagnia Aerodiana, con a bordo 11 passeggeri tra cui 7 italiani, due famiglie brianzole, li racconta un video girato con uno smartphone. Non è chiaro invece cosa sia successo prima che i piloti perdessero il controllo. Quattro i filoni investigativi: l’avaria, il maltempo, l’errore umano e il cedimento strutturale. Il forte vento potrebbe aver costretto i piloti a manovre estreme, ma sbagliate che avrebbero influito sulla tenuta dell'aereo.

