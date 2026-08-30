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Aerei sfiorano lo stadio prima del match di rugby: il sorvolo mozzafiato a Città del Capo

Due Embraer di Airlink passano a pochi metri dal tetto del DHL Stadium tra fuochi d'artificio e l'esultanza di 55mila spettatori

30 Ago 2026 - 18:43
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