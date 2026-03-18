Adria, il parco giochi dei bambini finisce davanti al giudice

Ad Adria la nuova area giochi di corso Garibaldi è al centro di una controversia legale. Alcuni residenti hanno presentato un ricorso al tribunale di Rovigo, lamentando rumore eccessivo e chiedendo un intervento per limitare i decibel, oltre a un risarcimento per i presunti danni subiti. L’amministrazione comunale, però, difende la scelta del parco, realizzato nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana finanziato dal Pnrr. Sul posto, mattina e pomeriggio, il parco resta frequentato da bambini accompagnati da genitori, ignari delle proteste e delle polemiche che hanno trasformato l’area in un caso giudiziario.