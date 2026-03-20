Addio a Umberto Bossi, a "Buona Domenica" raccontava la sua Lega: dalla nascita al paragone con Braveheart

È morto all'età di 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e protagonista assoluto di una lunga stagione della politica italiana. Con lui scompare una figura che ha segnato l'immaginario pubblico della Seconda Repubblica. In questa intervista del 1995 a "Buona Domenica", il Senatùr raccontava la nascita della lega, rivendicando la natura combattiva del suo ruolo e la diversità rispetto ai leader del passato.